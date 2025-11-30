Cecilia Rodriguez sul rapporto con Belen | L'arrivo di mia figlia Clara ci ha aiutato a fare pace

Cecilia Rodriguez ospite di Verissimo oggi ha parlato del rapporto con la sorella Belen. Dopo il litigio risalente ad alcuni mesi fa, hanno fatto pace e la nascita di Clara Isabel le ha aiutate a recuperare il loro legame: "Viene più spesso a casa mia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

