C’è posta per tutti | intasata a Cattolica la buchetta delle lettere

Lettere e cartoline che sporgono dalla cassetta postale ormai colma, non svuotata da settimane. È quanto sta accadendo alla buca delle lettere sul piazzale Nettuno di Cattolica: decine di buste, pacchetti e missive già affrancate e pronte per la spedizione, ma rimaste bloccate all’interno della storica cassetta rossa, una delle poche ancora presenti nella Regina. "La situazione va avanti da giorni e con il weekend peggiorerà — spiega Cino Cimino, titolare dell’omonima tabaccheria che si trova proprio di fronte —. È un disservizio serio: molti cittadini vengono a lamentarsi da me, ma non posso farci niente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

