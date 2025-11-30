Lettere e cartoline che sporgono dalla cassetta postale ormai colma, non svuotata da settimane. È quanto sta accadendo alla buca delle lettere sul piazzale Nettuno di Cattolica: decine di buste, pacchetti e missive già affrancate e pronte per la spedizione, ma rimaste bloccate all’interno della storica cassetta rossa, una delle poche ancora presenti nella Regina. "La situazione va avanti da giorni e con il weekend peggiorerà — spiega Cino Cimino, titolare dell’omonima tabaccheria che si trova proprio di fronte —. È un disservizio serio: molti cittadini vengono a lamentarsi da me, ma non posso farci niente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è posta per tutti: intasata a Cattolica la buchetta delle lettere