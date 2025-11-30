C’è posta per tutti | intasata a Cattolica la buchetta delle lettere
Lettere e cartoline che sporgono dalla cassetta postale ormai colma, non svuotata da settimane. È quanto sta accadendo alla buca delle lettere sul piazzale Nettuno di Cattolica: decine di buste, pacchetti e missive già affrancate e pronte per la spedizione, ma rimaste bloccate all’interno della storica cassetta rossa, una delle poche ancora presenti nella Regina. "La situazione va avanti da giorni e con il weekend peggiorerà — spiega Cino Cimino, titolare dell’omonima tabaccheria che si trova proprio di fronte —. È un disservizio serio: molti cittadini vengono a lamentarsi da me, ma non posso farci niente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Vuoi ricevere tutti gli aggiornamenti in anteprima sulla tua casella di posta? manda il tuo indirizzo al 351 788 7512 per farlo inserire nella mailing list - facebook.com Vai su Facebook