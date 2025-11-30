C’è il sorpasso Sondaggi sorpresa dopo le regionali | dati chiarissimi

Novembre si è chiuso lasciando dietro di sé una lunga scia di tensioni politiche, tra dossier internazionali che hanno dominato l’agenda e casi interni capaci di incendiare il dibattito pubblico. Le elezioni regionali, il caso Garofani e le nuove polemiche scoppiate attorno a Report hanno creato un contesto in cui la tenuta dei partiti era tutt’altro che scontata. In questo clima complesso arriva l’analisi di Nando Pagnoncelli, che dalle pagine del Corriere della Sera ha messo in fila numeri e tendenze, provando a dare una chiave di lettura all’evoluzione del consenso nelle ultime quattro settimane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it