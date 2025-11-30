Cavalieri a valanga contro la Rugby Roma Spuntano i sorrisi per il primo posto
Una vittoria per 41-7, la terza consecutiva, che in attesa dei risultati delle gare di oggi permette ai Cavalieri Union di prendersi (almeno temporaneamente) il primo posto nella classifica del girone 4 di Serie A con 17 punti. E’ stata colta ieri dagli uomini di Alberto Chiesa contro la Rugby Roma, nell’anticipo della quarta giornata di campionato che si è giocato nel pomeriggio al Montano di viale Galilei. I padroni di casa partivano con i favori del pronostico ed al 18’ Puglia sbloccava la situazione con un calcio piazzato, seguito dalle due mete di Nistri (inframezzate da una meta di punizione). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Cavalieri a valanga contro la Rugby Roma. Spuntano i sorrisi per il primo posto - 7, la terza consecutiva, che in attesa dei risultati delle gare di oggi permette ai Cavalieri ... Scrive lanazione.it
Rugby, i Cavalieri puntano sul Montano per la Serie A : debutto contro Firenze - I Cavalieri Union puntano a valorizzare il campo sportivo di viale Galilei, che dovrebbe ospitare anche la prima gara casalinga del prossimo campionato di Serie A2 contro l'UR Firenze Prato, 24 agosto ... Secondo lanazione.it