cavalieri a valanga contro la rugby roma spuntano i sorrisi per il primo posto

Una vittoria per 41-7, la terza consecutiva, che in attesa dei risultati delle gare di oggi permette ai Cavalieri Union di prendersi (almeno temporaneamente) il primo posto nella classifica del girone 4 di Serie A con 17 punti. E’ stata colta ieri dagli uomini di Alberto Chiesa contro la Rugby Roma, nell’anticipo della quarta giornata di campionato che si è giocato nel pomeriggio al Montano di viale Galilei. I padroni di casa partivano con i favori del pronostico ed al 18’ Puglia sbloccava la situazione con un calcio piazzato, seguito dalle due mete di Nistri (inframezzate da una meta di punizione). 🔗 Leggi su Lanazione.it

