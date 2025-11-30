Catturato con 40 dosi di droga-killer Pisa spacciatore di ' Shaboo’ fermato in piazza Sant’Antonio

Pisa, 30 novembre 2025 – Un normale controllo stradale ha consentito di assicurare alla giustizia un ‘grossista’ per la piazza pisana della droga sintetica – probabilmente ‘Shaboo’, metanfetamina in cristalli, detta anche ‘Ice’ – potente narcotico proveniente dai paesi asiatici, sempre più diffuso soprattutto tra i giovani e decisamente pericoloso per gli effetti pesanti sulla salute fisica e mentale di chi ne fa uso. Crea infatti fortissima dipendenza e tra i suoi effetti c’è, oltre all’euforia data dall’effetto stimolante, anche la sensazione di non provare fatica né sonno per molte ore e di avere atteggiamenti aggressivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Catturato con 40 dosi di droga-killer. Pisa, spacciatore di 'Shaboo’ fermato in piazza Sant’Antonio

