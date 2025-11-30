FOLIGNO – La cattedrale di San Feliciano gramita. In centinaia hanno voluto dare l’ultimo saluto al 38enne Fabio Luccioli, il giovane giornalista folignate deceduto a causa di una malattia contro cui ha combattuto con tenacia, dignità e discrezione. Fabio, conosciutissimo in città e in Umbria, era il direttore della Gazzetta di Foligno e della testata radiofonica Radio Gente Umbria. Tantissima la gente, silenziosa e commossa e con le lacrime agli occhi, all’interno della cattedrale e nel piazzale antistante. Tante oltre ai genitori e il fratello Andrea con la compagna Arianna, le autorità cittadine: tanti colleghi giornalisti, il vice sindaco Riccardo Meloni e il presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cattedrale gremita per l’addio a Fabio