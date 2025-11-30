Catania ‘Operazione Ipogeo’ | arrestato il terzo destinatario della misura cautelare

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il nuovo arresto della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha fermato a Catania il terzo individuo raggiunto dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale. L’esecuzione del provvedimento è stata affidata agli agenti della Digos della Questura etnea. Il profilo del giovane arrestato. Il soggetto, un giovane classe 2004, si trovava in Francia al momento dell’emissione del mandato di cattura europeo. Anche per lui era stata richiesta la custodia cautelare in carcere per il reato di devastazione in concorso, legato ai gravi episodi di violenza del 17 maggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

