Catania incendio in un' azienda di materiali ferrosi | il video dei vigili del fuoco
Nella prima serata di domenica, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, in via Morella a Vaccarizzo. Per fronteggiare l’incendio sono state inviate le squadre del Distaccamento Sud, della Sede Centrale e la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Maletto, supportate da diverse autobotti e l’autobotte da 25.000 litri. I Vigili del Fuoco hanno circoscritto l’incendio all’area interessata dalle fiamme. Per fortuna non ci sono feriti eo persone coinvolte. 🔗 Leggi su Lapresse.it
