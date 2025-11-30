ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Vigili del Fuoco. I eri, 29 novembre 2025, nella prima serata, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio di notevoli dimensioni sviluppatosi all’interno di un’azienda dedicata al trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, situata in via Morella, contrada Vaccarizzo. Squadre e mezzi impegnati. Per fronteggiare le fiamme sono state attivate le squadre del Distaccamento Sud, della Sede Centrale e del distaccamento volontario di Maletto, supportate da numerose autobotti. Data la gravità della situazione, è stato inviato anche un mezzo da 25. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, incendio di vaste proporzioni in un’azienda di trattamento ferroso a Vaccarizzo – FOTO