Catania incendio di vaste proporzioni in un’azienda di trattamento ferroso a Vaccarizzo – FOTO

Dayitalianews.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Vigili del Fuoco. I eri, 29 novembre 2025, nella prima serata, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio di notevoli dimensioni sviluppatosi all’interno di un’azienda dedicata al trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, situata in via Morella, contrada Vaccarizzo. Squadre e mezzi impegnati. Per fronteggiare le fiamme sono state attivate le squadre del Distaccamento Sud, della Sede Centrale e del distaccamento volontario di Maletto, supportate da numerose autobotti. Data la gravità della situazione, è stato inviato anche un mezzo da 25. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

catania incendio di vaste proporzioni in un8217azienda di trattamento ferroso a vaccarizzo 8211 foto

© Dayitalianews.com - Catania, incendio di vaste proporzioni in un’azienda di trattamento ferroso a Vaccarizzo – FOTO

Argomenti simili trattati di recente

catania incendio vaste proporzioniCatania, incendio in un’azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi - Nella prima serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di ... Come scrive catania.gds.it

Catania, “Le Ciminiere” vanno in fumo: gravissimo incendio nel complesso fieristico | VIDEO - Paura a Catania per un incendio di grandi proporzioni divampato in viale Africa, nel complesso fieristico de “Le Ciminiere”. Da strettoweb.com

catania incendio vaste proporzioniLe reazioni dopo l'incendio alla biblioteca della scuola Pestalozzi - Le 159 scuole aderenti alla Rete per la cultura antimafia nelle scuole contribuiranno con una piccola donazione di libri al fine di ricostituire i ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Catania Incendio Vaste Proporzioni