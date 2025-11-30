Catania incendio di vaste proporzioni in un’azienda di trattamento ferroso a Vaccarizzo – FOTO
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei Vigili del Fuoco. I eri, 29 novembre 2025, nella prima serata, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio di notevoli dimensioni sviluppatosi all’interno di un’azienda dedicata al trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, situata in via Morella, contrada Vaccarizzo. Squadre e mezzi impegnati. Per fronteggiare le fiamme sono state attivate le squadre del Distaccamento Sud, della Sede Centrale e del distaccamento volontario di Maletto, supportate da numerose autobotti. Data la gravità della situazione, è stato inviato anche un mezzo da 25. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Incendio alla Pestalozzi. La solidarietà di Brunetto (Flc) e De Caudo (Cgil): “È indispensabile rafforzare il sostegno alle scuole” La Cgil e la Flc Cgil di Catania esprimono piena solidarietà alla dirigente, ai docenti e agli studenti dell’Istituto “Pestalozzi”, colpi - facebook.com Vai su Facebook
Catania, incendio in un’azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi - Nella prima serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di ... Come scrive catania.gds.it
Catania, “Le Ciminiere” vanno in fumo: gravissimo incendio nel complesso fieristico | VIDEO - Paura a Catania per un incendio di grandi proporzioni divampato in viale Africa, nel complesso fieristico de “Le Ciminiere”. Da strettoweb.com
Le reazioni dopo l'incendio alla biblioteca della scuola Pestalozzi - Le 159 scuole aderenti alla Rete per la cultura antimafia nelle scuole contribuiranno con una piccola donazione di libri al fine di ricostituire i ... Come scrive rainews.it