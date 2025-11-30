Catania era specializzato in furti di pluviali che poi rivendeva | 44enne smascherato
ABBONATI A DAYITALIANEWS Specializzazione nei furti di metallo. La Polizia di Stato di Catania ha denunciato un uomo di 44 anni, noto per aver messo a segno furti di pluviali in metallo con l’obiettivo di rivenderli sul mercato nero, causando danni significativi ai proprietari. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato identificato grazie alle indagini del Commissariato “Borgo Ognina”. Indagini e individuazione del ladro. Le indagini sono partite dalle denunce dei residenti delle zone colpite dai furti. Gli agenti hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ricostruendo il modus operandi del ladro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
