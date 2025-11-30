Castruccio Castracani La sua storia in un fumetto

La storia e le gesta di Castruccio Castracani sono divenute un fumetto che è da questo fine settimana disponibile nelle librerie e fumetterie e nei prossimi mesi sarà distribuito anche nelle scuole elementari del territorio. L’iniziativa editoriale – frutto della collaborazione fra i Comuni di Lucca, Altopascio, Porcari e Montecarlo in occasione del 700esimo anno della battaglia di Altopascio – è stata illustrata durante una conferenza stampa alla casermetta Santa Croce a cui erano presenti il consigliere incaricato alle Tradizioni storiche Lorenzo Del Barga del Comune di Lucca, Alessio Minicozzi, assessore alla Cultura del Comune di Altopascio, l’assessore alla Cultura Eleonora Lamandini del Comune di Porcari, Ugo Lunardi, assessore all’Identità, storia e tradizioni del Comune di Montecarlo e l’editore Antonio De Rosa di Rider Comics. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castruccio Castracani. La sua storia in un fumetto

