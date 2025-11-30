Castelnuovo insaccato oggi dai Maestri Salumieri il SuperZampone da 741 Kg
In queste ore a Castelnuovo Rangone si è completata come di consueto la preparazione del SuperZampone. La tradizionale festa organizzata per celebrare lo Zampone più Grande del Mondo, avvia di fatto il conto alla rovescia verso il pranzo di Natale.L’Ordine dei Maestri Salumieri Modenesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
