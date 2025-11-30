Cassaforte tagliata col frullino tre ladri vestiti di bianco scappano con migliaia di euro a Santa Maria Nuova

SANTA MARIA NUOVA Colpo da professionisti in via Panoramica, dove tre uomini incappucciati hanno assaltato una casa a colpi di frullino, devastando stanze e serrature prima di segare la cassaforte.

