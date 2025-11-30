Caso Mps è scontro politico | la maggioranza blinda Giorgetti

Roma, 30 novembre 2025 – La maggioranza serra i ranghi e difende senza mezze misure l'operato del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sull'operazione Mps-Mediobanca, finita nel mirino della magistratura milanese. Si fa sentire il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che non nasconde il suo disappunto per le critiche dell'opposizione al titolare del dicastero di via Venti Settembre: "Attacchi fuori luogo. Ho la massima fiducia nel ministro Giorgetti, che si è sempre comportato correttamente". Stesse parole da parte dell'altro vicepremier, Matteo Salvini, che punta l'indice sulla magistratura e sulla coincidenza dell'indagine con il percorso della riforma della giustizia: "Mi auguro che non sia un'inchiesta a orologeria.

