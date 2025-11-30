Caso Gilardi | l' inviata delle Iene commenta la sconfitta in Tribunale e annuncia il ricorso
Nel video pubblicato sulle pagine social della trasmissione tv di Mediaset Nina Palmieri spiega anche che una parte del processo per diffamazione è stata registrata e verrà trasmessa il 9 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
