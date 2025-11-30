Caso Albanese parlano Lafram Corrado | Condanna ferma della violenza ma il suo lavoro resta fondamentale | VIDEO

Bolognatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La libertà di informazione è sacrosanta e ciascuno di noi deve garantirla". Così Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, interviene a margine del Congresso nazionale di Primavera degli Studenti, dove è stato chiamato a commentare il caso esploso attorno alle parole di Francesca Albanese e al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

caso albanese parlano laframCaso Albanese, parlano Lafram, Corrado: "Condanna ferma della violenza, ma il suo lavoro resta fondamentale" | VIDEO - Il presidente dell’Ucoii l’eurodeputata dem che erano sulla Flotilla: "Lei si merita la cittadinanza onoraria" ... Da bolognatoday.it

Caso Albanese, il summit. Ribolle la maggioranza. Stasera il faccia a faccia. Mentre la giunta tace - Non è per niente sopito ‘l’affaire’ della polemica con la relatrice Onu dai territori palestinesi ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Albanese Parlano Lafram