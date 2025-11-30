caserma dei vigili del fuoco omaggio a francesco garavaglia

Erano le 17.30 dell’8 aprile di vent’anni fa. Francesco Garavaglia, vigile del fuoco volontario di 47 anni, sposato e padre di due figli, da 15 anni in servizio al distaccamento di Inveruno, era alla guida dell’autopompa che, al suono della sirena, si stava recando a Robecchetto con Induno. Percorrendo la provinciale 34 all’altezza dell’abitato di Buscate l’autopompa con sei volontari a bordo, si è scontrata con un furgone utilizzato per il trasporto di animali guidato da un giovane di 23 anni, Manuel Dubois. Entrambi i conducenti dei due veicoli persero la vita sul colpo. Gli altri pompieri, uno dei quali con una spalla lussata, furono portati in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

