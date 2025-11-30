Caserma dei vigili del fuoco Omaggio a Francesco Garavaglia
Erano le 17.30 dell’8 aprile di vent’anni fa. Francesco Garavaglia, vigile del fuoco volontario di 47 anni, sposato e padre di due figli, da 15 anni in servizio al distaccamento di Inveruno, era alla guida dell’autopompa che, al suono della sirena, si stava recando a Robecchetto con Induno. Percorrendo la provinciale 34 all’altezza dell’abitato di Buscate l’autopompa con sei volontari a bordo, si è scontrata con un furgone utilizzato per il trasporto di animali guidato da un giovane di 23 anni, Manuel Dubois. Entrambi i conducenti dei due veicoli persero la vita sul colpo. Gli altri pompieri, uno dei quali con una spalla lussata, furono portati in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Caserma Aperta – Un giorno con i @vigili del fuoco lavis Domenica 7 dicembre 2025 ? Mattina 10:00–12:00 - Pomeriggio 14:00–17:00 VVF Volontari di Lavis – in occasione della Fiera dei Ciucioi La caserma apre le porte alla comunità! Scopri mezzi, attr - facebook.com Vai su Facebook
“Cecco, corri con noi”. Dedicata a Francesco Garavaglia la caserma dei Vigili del fuoco di Inveruno - La caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno è stata dedicata a Cecco, Francesco Garavaglia, ... Riporta cronacaossona.com
“Vigili del fuoco, caserma inadeguata“ - Torna sotto la luce dei riflettori la situazione della caserma del Comando Provinciale di Lucca dei vigili del fuoco ancora in attesa della sua completa ristrutturazione e messa in sicurezza. Da lanazione.it
Nuova caserma dei vigili del fuoco. Meoni: "Con i lavori più comfort" - Lo stabile, di proprietà dell’Amministrazione comunale, è stato oggetto di un intervento per ... lanazione.it scrive