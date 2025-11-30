Caschi in mostra | i cimeli del Trofeo Bandini alla quinta edizione di Rombi di Romagna

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito della quinta edizione di Rombi di Romagna, la sala Bertozzi ha ospitato anche un'esposizione di cimeli del Trofeo Lorenzo Bandini. In mostra i caschi di Max Verstappen quando gareggiava con la Toro Rosso, di Jenson Button (Benetton Renault), di Nico Rosberg (Mercedes), Daniel. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Caschi in mostra: i cimeli del Trofeo Bandini alla quinta edizione di Rombi di Romagna - Nell'ambito della quinta edizione di Rombi di Romagna, la sala Bertozzi ha ospitato anche un'esposizione di cimeli del Trofeo Lorenzo Bandini. Secondo forlitoday.it

Guanti, tute, caschi e trofei. In mostra i cimeli dei grandi piloti di Formula Uno - A Palazzo Solmi, in occasione del Motor Valley Fest, da domani al 19 maggio, l’esposizione "High Speed – Velocità e moda nel racing" Modena, 30 aprile 2024 – Ecco il guanto rosso Ferrari di Gilles, ... Da ilrestodelcarlino.it

Esposti anche i cimeli di don Sergio Mantovani. Caschi, guanti e fotografie: un patrimonio - Una sezione della mostra è dedicata al ricordo di don Sergio Mantovani, parroco di Santa Caterina e cappellano dei piloti e della Formula 1. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Caschi Mostra Cimeli Trofeo