Casalpusterlengo pestò un ristoratore | diciassettenne dovrà stare lontano dai locali notturni per un anno

Casalpusterlengo, 30 novembre 2025 – Il 17enne che le forze dell’ordine avevano individuato tra quelli che, nella notte di Halloween, aveva picchiato selvaggiamente Alberto Carelli, il 62enne titolare dell’Osteria del Vicolo di via Cavallotti a Casalpusterlengo, è stato raggiunto dal provvedimento di Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) emesso dal Questore di Lodi. In pratica per il minorenne residente a Codogno sarà vietato l’accesso e lo stazionamento all’interno e nei pressi di tutti i locali pubblici di Casalpusterlengo per un anno. L’aggressione. Il gravissimo episodio era avvenuto in piena notte quando il 17enne in compagnia di alcuni amici aveva deciso di dare quattro calci ad una palla in mezzo alla strada non prima però di infilarsi nel piccolo vicolo vicino alla strada principale e trafugare il pallone del figlio dell’oste. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

