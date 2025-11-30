Casa piena di sangue Coniugi uccisi a Firenze le prove di un delitto efferato L’aggressione in più punti

Firenze, 30 novembre 2025 – “Una casa piena di sangue”, con tracce ematiche sparse in più stanze. E’ la scena che i soccorritori del 118 e i carabinieri si sono trovati davanti in via Orsini, nel quartiere di Gavinana a Firenze, dove un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati uccisi nel primo pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre. I due si chiamavano Franco Giorgi, titolare di un’omonima galleria di antiquariato a Firenze, e Gianna Di Nardo: avevano rispettivamente 74 e 68 anni. L’allarme dato dal figlio. Ad avvertire i soccorritori, in base a quanto appreso, sarebbe stato il figlio della coppia, 35 anni, che però non vive con loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Casa piena di sangue”. Coniugi uccisi a Firenze, le prove di un delitto efferato. L’aggressione in più punti

Approfondisci con queste news

La tazza del giorno: La mia casa è piena di tazze ma questa la aggiungerei alla collezione. - facebook.com Vai su Facebook

“Casa piena di sangue”. Coniugi uccisi a Firenze, le prove di un delitto efferato. L’aggressione in più punti - La scena che si sono trovati davanti i soccorritori non lascia spazio a molti dubbi. Lo riporta msn.com

Marito e moglie trovati morti, sui corpi ferite da taglio: «Casa piena di sangue». Duplice omicidio o omicidio-suicidio? - Due coniugi, lui 74 anni, la moglie 68, sono stati trovati morti a Firenze nella loro casa in via Orsini, con ferite compatibili ... msn.com scrive

Marito e moglie trovati morti in casa a Firenze, tracce di sangue e ferite da taglio: ipotesi doppio omicidio - Una coppia di marito e moglie, 74 e 68 anni, è stata trovata senza vita in un appartamento di Firenze. Riporta virgilio.it