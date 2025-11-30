Carosello in love | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1

Carosello in love: trama, cast e streaming del film su Rai 1. Carosello in love è il film tv in onda questa sera, 30 novembre 2025, in prima visione su Rai 1 alle 21.30 con protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. Il film racconta il programma dopo il quale intere generazioni di bambini andavano a dormire. Una trasmissione che ha fatto la storia della tv, con le sue iconiche pubblicità entrate nell’immaginario collettivo. Prodotto da Groenlandia con Rai Fiction Carosello in love è una favola romantica che attraverso la storia complicata e tormentata tra il regista Mario (Giacomo Giorgio) e la giovane Laura (Ludovica Martino) che sogna di lavorare in tv, ricostruisce quel periodo storico e le sue trasformazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

