Carosello in love su Rai 1 il film con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino
La tv rivoluziona abitudini e immaginario. Lei, impiegata alle prime armi in Rai, resta affascinata dal mondo di Carosello, mentre lui sogna il grande schermo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'attore protagonista con Ludovica Martino di "Carosello In Love" parla del film tv in onda il 30 novembre su Rai 1 - facebook.com Vai su Facebook
Rai, quando debuttano le nuove serie: da Sandokan a Carosello in Love. Il calendario marchenews24.it/rai-quando-deb… Vai su X
"Carosello in Love" su Rai 1: cos’era davvero e di cosa parla il film stasera in TV - tv su Carosello, la trasmissione che ha rivoluzionato la televisione italiana negli anni ‘60. Da libero.it
Carosello in Love, l’imperdibile appuntamento su Rai 1: quando va in onda la magia degli anni ’60 - Andrà presto in onda "Carosello in Love", e chi ha vissuto quell'epoca lo guarderà con qualche lacrima di nostalgia. Lo riporta pourfemme.it
Programmi TV domenica 30 novembre 2025: fiction, soap opera e film - "Carosello in Love" su Rai 1, "La notte nel cuore" su Canale 5, "Midnight in Paris" su Iris. Lo riporta lopinionista.it