Carosello in Love stasera il film con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino

Appuntamento questa sera con il film Carosello in Love che racconta la storia ventennale televisiva del Carosello, ma anche la storia d'amore tra Laura (Ludovica Martino) e Mario (Giacomo Giorgio). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

carosello in love stasera il film con giacomo giorgio e ludovica martino

Carosello in Love, stasera il film con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino

