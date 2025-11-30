Carosello in love stasera 30 novembre | trama e anticipazioni
(Adnkronos) – 'Carosello in love', diretto da Jacopo Bonvicini, va in onda in prima tv stasera, domenica 30 novembre, su Rai 1. Laura (interpretata da Ludovica Martino) è una ragazza affascinata dalla potenza magnetica della tv, Mario (l’attore Giacomo Giorgio) è invece un regista scettico, che concede in prestito il suo talento alla pubblicità, mentre . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
L'attore protagonista con Ludovica Martino di "Carosello In Love" parla del film tv in onda il 30 novembre su Rai 1 - facebook.com Vai su Facebook
Rai, quando debuttano le nuove serie: da Sandokan a Carosello in Love. Il calendario marchenews24.it/rai-quando-deb… Vai su X
"Carosello in Love" su Rai 1: cos’era davvero e di cosa parla il film stasera in TV - tv su Carosello, la trasmissione che ha rivoluzionato la televisione italiana negli anni ‘60. Lo riporta libero.it
Carosello in love, stasera 30 novembre: trama e anticipazioni - 'Carosello in love', diretto da Jacopo Bonvicini, va in onda in prima tv stasera, domenica 30 novembre, su Rai 1. Come scrive cn24tv.it
Carosello in Love è la commedia romantica sull’Italia che c’era una volta: dove vederla stasera - Stasera in tv c'è Carosello in Love, Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. Scrive msn.com