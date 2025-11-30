Carosello in love recensione del film di Rai 1 con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio

La nostra recensione di Carosello in love, il film di Rai 1 con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio: un omaggio alla magia della televisione d’altri tempi e alla forza dell’amore. Carosello in love è prima di tutto un omaggio alla magia degli albori della tv, quando i programmi del sabato sera erano un’occasione imperdibile da condividere con tutto il quartiere. Non meno importante, è il racconto di una storia d’amore che nasce e si sviluppa mentre tutta l’Italia sta cambiando: il lavoro, il ruolo della donna, la nascita della cultura di massa, l’avvento di pubblicità e consumismo. Con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio per la regia di Jacopo Bonvicini, il film è prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Grøenlandia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Carosello in love, recensione del film di Rai 1 con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio

