Carosello in love recensione del film di Rai 1 con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio

Spettacolo.eu | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra recensione di Carosello in love, il film di Rai 1 con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio: un omaggio alla magia della televisione d’altri tempi e alla forza dell’amore. Carosello in love è prima di tutto un omaggio alla magia degli albori della tv, quando i programmi del sabato sera erano un’occasione imperdibile da condividere con tutto il quartiere. Non meno importante, è il racconto di una storia d’amore che nasce e si sviluppa mentre tutta l’Italia sta cambiando: il lavoro, il ruolo della donna, la nascita della cultura di massa, l’avvento di pubblicità e consumismo. Con  Ludovica Martino e Giacomo Giorgio  per la regia di Jacopo Bonvicini, il film è prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Grøenlandia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

carosello in love recensione del film di rai 1 con ludovica martino e giacomo giorgio

© Spettacolo.eu - Carosello in love, recensione del film di Rai 1 con Ludovica Martino e Giacomo Giorgio

Altri contenuti sullo stesso argomento

carosello love recensione filmCarosello in love (2025). La televisione in televisione, il cinema al cinema30/11/2025 - Recensione, trama e cast di Carosello in love (2025): il nuovo film con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino trasmesso in prima serata su Rai 1 ... Come scrive locchiodelcineasta.com

carosello love recensione filmIl film tv “Carosello in Love”, tra favola e realtà, racconta come la pubblicità diventa una storia d’amore - Dal 3 febbraio 1957 al 1° gennaio 1977 in tv andava in onda Carosello e il film diretto da Jacopo Bonvicini ne racconta la nascita e l'evoluzione, seguendo un amore impossibile nato dietro le telecame ... Segnala iodonna.it

carosello love recensione filmCarosello in Love stasera in tv, trama e cast del film su Rai1 con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino - Questa sera, in prima serata su Rai1, va in onda Carosello in Love con protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Carosello Love Recensione Film