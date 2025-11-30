Carosello in Love Ludovica Martino e Giacomo Giorgio video intervista | Ieri la tv oggi cinema e sport fanno ancora sognare

Ludovica Martino e Giacomo Giorgio raccontano il film tv Rai Carosello in Love nella nostra video intervista, tra creatività, conflitti e vent’anni di sentimenti. Nella nostra video intervista abbiamo incontrato Ludovica Martino e Giacomo Giorgio, protagonisti del film tv Rai Carosello in Love, che ci hanno raccontato i loro ruoli, le scintille caratteriali tra i loro personaggi e il percorso emotivo che attraversa vent’anni di storia. Leggi la nostra recensione del film Carosello in love – Ludovica Martino, Giacomo Giorgio Carosello in Love: cast e uscita. Diretto da Jacopo Bonvicini e interpretato da Ludovica Martino, Giacomo Giorgio, Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri, Guido Quaglione, Isabella Mottinelli, Giuseppe Brunetti, Maria Malandrucco, Massimo De Lorenzo, Dora Romano, Carosello in Love andrà in onda il 30 novembre su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

