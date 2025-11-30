Carosello in Love Ludovica Martino e Giacomo Giorgio | Un programma cult che oggi non potrebbe esistere

Movieplayer.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nostra intervista i due protagonisti ci raccontano cosa hanno imparato sulla storica trasmissione girando il film tv. Su Rai1. Carosello in Love è un film tv fatto a modino, come direbbero i toscani; ovvero con tutte le carte in regola per piacere a tutti e intrattenere per un'ora e mezza svariate generazioni. Racconta la nascita dello storico programma che ha riscritto il linguaggio televisivo - diventando un contenitore di spot pubblicitari - e in parallelo anche una bella storia d'amore, tra Laura (Ludovica Martino) una ragazza che sogna di lavorare dietro le quinte in tv e Mario (Giacomo Giorgio), che vorrebbe sfondare al cinema come regista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

carosello in love ludovica martino e giacomo giorgio un programma cult che oggi non potrebbe esistere

© Movieplayer.it - Carosello in Love, Ludovica Martino e Giacomo Giorgio: "Un programma cult che oggi non potrebbe esistere"

Scopri altri approfondimenti

carosello love ludovica martinoCarosello in Love, Ludovica Martino e Giacomo Giorgio: "Un programma cult che oggi non potrebbe esistere" - Nella nostra intervista i due protagonisti ci raccontano cosa hanno imparato sulla storica trasmissione girando Carosello in Love. Secondo movieplayer.it

carosello love ludovica martinoCarosello in love, intervista a Ludovica Martino e Giacomo Giorgio - Carosello in love, intervista a Ludovica Martino e Giacomo Giorgio, rispettivamente interpreti di Laura e di Mario. Come scrive tvserial.it

carosello love ludovica martinoCarosello in love, su Rai 1 il film con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino - Carosello in love è la commedia del 2025 con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carosello Love Ludovica Martino