Carosello in love | il cast del film su Rai 1 Attori e personaggi

. Chi sono gli attori del film Carosello in love, in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, 30 novembre 2025? Il film racconta un programma di culto come Carosello che per 20 anni è stato un punto fermo della tv italiana. E nel suo dietro le quinte nasce la storia del film tv diretto da Jacopo Bonvicini – prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction. Laura (interpretata da Ludovica Martino) è una ragazza affascinata dalla potenza magnetica della tv, Mario (l’attore Giacomo Giorgio) è invece un regista scettico, che concede in prestito il suo talento alla pubblicità, mentre nel cassetto conserva il sogno del cinema d’autore. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Carosello in love: il cast del film su Rai 1. Attori e personaggi

Altre letture consigliate

Carosello in Love, stasera su Rai 1. Lo seguirete ? Oggi va in onda il film sul mitico programma che cambiò per sempre la televisione italiana. Nel cast due giovani protagonisti eccezionali: Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. Due talenti dello spettacolo od - facebook.com Vai su Facebook

#CAROSELLO IN LOVE ?Stasera h. 21:30 – @RaiUno È il 1957: nelle case degli italiani arriva la televisione. Determinata, affidabile, affascinata dal piccolo schermo, Laura vince il concorso per segretarie in #Rai, e incontra Marco che lavora come regista p Vai su X

Carosello in Love stasera in tv, trama e cast del film su Rai1 con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino - Questa sera, in prima serata su Rai1, va in onda Carosello in Love con protagonisti Giacomo Giorgio e Ludovica Martino ... Secondo fanpage.it

Il film tv “Carosello in Love”, tra favola e realtà, racconta come la pubblicità diventa una storia d’amore - Dal 3 febbraio 1957 al 1° gennaio 1977 in tv andava in onda Carosello e il film diretto da Jacopo Bonvicini ne racconta la nascita e l'evoluzione, seguendo un amore impossibile nato dietro le telecame ... Come scrive iodonna.it

Carosello in Love: trama, cast, quante puntate sono e dove vederlo - Carosello in Love debutta stasera su Rai 1 e porta sul piccolo schermo una storia romantica ambientata negli anni d’oro della televisione italiana. daninseries.it scrive