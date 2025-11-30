di Alan Fabbri * Caro Vasco, Cari Cittadini, Non passa giorno che qualcuno mi fermi in città o mi scriva: finalmente il prossimo anno Vasco verrà a Ferrara. C’è, tra loro, chi attende questo momento da decenni, c’è chi invece è giovanissimo e sta crescendo con le tue canzoni. Dopo le sollecitazioni emerse in questi giorni in merito all’idoneità del luogo scelto per i due concerti – il parco urbano di Ferrara – sento sia utile e necessario far comprendere più da vicino quanto Ferrara ami e rispetti il suo territorio e i suoi spazi pubblici. Sono certo che abbiamo tutti gli stessi interessi: avere a cuore l’ambiente e la sostenibilità del parco che porta il nome del grande Giorgio Bassani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Caro Vasco", la lettera del sindaco: "Una doppia data, ti aspettiamo. Il Parco Urbano è un luogo adatto"