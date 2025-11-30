Bergamo – Drammatico incidente stradale, nella tarda mattinata di venerdì, nel centro di Bergamo. Un pensionato di 91 anni, Carmine Arcidiacono, ex direttore delle poste a Bergamo e in provincia, residente con la famiglia in città, in piazza Sant’Anna, è morto dopo essere stato travolto da un camion, mentre stava attraversando l a strada sulle strisce pedonali. La tragedia è avvenuta una manciata di minuti dopo le 11,30 lungo via Camozzi, nel cuore di Bergamo. La dinamica. Secondo quanto è stato ricostruito, il novantunenne era intento ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali mentre il mezzo pesante si stava immettendo da via Madonna della Neve, accanto all’omonima chiesa, proprio sull’arteria stradale che collega il centro città all’area delle Muraine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carmine Arcidiacono investito e ucciso da un camion a Bergamo. Il conducente è un soccorritore del 118