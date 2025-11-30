Carlos Alcaraz risponde alle critiche sulle sue tante esibizioni | C’è una differenza sostanziale con i tornei ufficiali

Con il successo dell’Italia nella finale di Coppa Davis a Bologna contro la Spagna si è conclusa ufficialmente la stagione internazionale del tennis. I giocatori avranno alcune settimane di riposo, prima di rimettersi all’opera. Una settimana emiliana in cui l’assenza di Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) è stata quella che più ha fatto parlare. La defezione dell’ultimo momento dell’iberico ha chiaramente condizionato lo sviluppo della competizione, anche se la Spagna ha saputo far fronte alla grande a questa assenza, visto il raggiungimento della finale. Infortunatosi al bicipite femorale destro nel corso dell’ultimo atto delle ATP Finals vinto da Jannik Sinner in due set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Alcaraz risponde alle critiche sulle sue tante esibizioni: “C’è una differenza sostanziale con i tornei ufficiali”

