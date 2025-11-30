Carlo Poddighe con Superego a Giovinazzo

Baritoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Poddighe, musicista visionario e polistrumentista, ha collaborato con Omar Pedrini, Joe Bastianich, Roman Coppola e altri. Porta in scena SuperEgo: un incredibile spettacolo dove proporrà canzoni dai suoi dischi imbracciando chitarra, batteria, tastiera, plettro e bacchetta tutto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

