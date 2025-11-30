Carlo Iannello | Difendere i diritti individuali dal potere della tecnoeconomia
Nel 1946, calato il sipario sulla Seconda guerra mondiale, Benedetto Croce licenziò un testo di insolito pessimismo: ne “La fine della civiltà ” considerava la tragedia appena consumata quale risultato di un diabolico connubio tra tecnicismo e nichilismo, poi avvertiva di non considerare affatto superato il rischio di una ripetizione. Riprende questo monito il costituzionalista Carlo Iannello, professore di Diritto pubblico all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, nel saggio “ Lo Stato del potere. Politica e diritto ai tempi della post-libertà ” edito da Meltemi e uscito anche in francese (“L’État du pouvoir”) il 27 novembre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
