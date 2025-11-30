Carlo Conti svela il cast di Sanremo 2026 | ecco i Big in gara
Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13:30, ha finalmente annunciato il cast dei Big per il Festival di Sanremo 2026, subito dopo il grande successo della scorsa edizione, la prima senza Amadeus alla conduzione. L’annuncio è stato posticipato di una settimana per rispetto al lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni. Sanremo 2026: tutti i Big confermati. Il conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana ha comunicato i nomi dei 30 Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Altre letture consigliate
Carlo Conti ha svelato il cast della 76ª edizione del Festival. Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston: Tommaso Paradiso Chiello Serena Brancale Fulminacci Ditonellapiaga Fedez & Masini Leo Gassmann Sayf Arisa Tredici Pietro Sal Da Vinci Samurai Jay Malik - facebook.com Vai su Facebook
#Sanremo2026, i 30 cantanti in gara: i nomi dei big annunciati da Carlo Conti Vai su X
Sanremo 2026, il cast dei Big: Carlo Conti ha svelato i nomi dei 30 cantanti - L'annuncio del conduttore e direttore artistico del 76esimo Festival della Canzone Italiana al Tg1 delle 13. iodonna.it scrive
Sanremo 2026, svelati i Big in gara: Carlo Conti annuncia il cast ufficiale - Scopri i Big in gara al Festival di Sanremo 2026: Carlo Conti svela il cast ufficiale, confermando 30 artisti pronti a esibirsi sul palco dell’Ariston a febbraio. Scrive quilink.it
Sanremo 2026, Carlo Conti svela al Tg1 i Big in gara: la lista completa - Sanremo 2026: tutti i Big in gara, le date del Festival e gli omaggi alle leggende della musica. Da notizie.it