Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13:30, ha finalmente annunciato il cast dei Big per il Festival di Sanremo 2026, subito dopo il grande successo della scorsa edizione, la prima senza Amadeus alla conduzione. L'annuncio è stato posticipato di una settimana per rispetto al lutto per la scomparsa di Ornella Vanoni. Sanremo 2026: tutti i Big confermati. Il conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana ha comunicato i nomi dei 30 Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez & Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka 7even, Dargen D'Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo.

© Tivvusia.com - Carlo Conti svela il cast di Sanremo 2026: ecco i Big in gara