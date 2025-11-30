Cardi B trasforma il cordone ombelicale del figlio in gioiello d’oro | ecco cosa ha fatto

Dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio lo scorso 4 novembre, Cardi B ha scelto un modo decisamente peculiare per commemorare questo momento speciale. La rapper statunitense ha trasformato una porzione del cordone ombelicale del neonato in un ciondolo a forma di cuore placcato in oro, affidandosi ai servizi di un’azienda specializzata, la Mommy Made Encapsulation. Il piccolo, il cui nome non è ancora stato rivelato pubblicamente, è il primo figlio della relazione tra Cardi B e il compagno Stefon Diggs, giocatore di football americano dei New England Patriots. La cantante è già madre di altri tre bambini avuti dalla precedente relazione con il rapper Offset: le figlie Kulture e Blossom e il figlio Wave. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

