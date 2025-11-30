Cardi B trasforma il cordone ombelicale del figlio in gioiello d’oro | ecco cosa ha fatto
Dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio lo scorso 4 novembre, Cardi B ha scelto un modo decisamente peculiare per commemorare questo momento speciale. La rapper statunitense ha trasformato una porzione del cordone ombelicale del neonato in un ciondolo a forma di cuore placcato in oro, affidandosi ai servizi di un’azienda specializzata, la Mommy Made Encapsulation. Il piccolo, il cui nome non è ancora stato rivelato pubblicamente, è il primo figlio della relazione tra Cardi B e il compagno Stefon Diggs, giocatore di football americano dei New England Patriots. La cantante è già madre di altri tre bambini avuti dalla precedente relazione con il rapper Offset: le figlie Kulture e Blossom e il figlio Wave. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Argomenti simili trattati di recente
Cardi B è diventata mamma per la quarta volta. Per festeggiare ha deciso di far rivestire d’oro il suo cordone ombelicale - facebook.com Vai su Facebook
Un pendente a cuore placcato in oro per celebrare il legame tra madre e neonato: il gesto simbolico di Cardi… - Un pendente a cuore placcato in oro per celebrare il legame tra madre e neonato: il gesto simbolico di Cardi B che diventa trend Il gesto simbolico di ... Da ciakgeneration.it
Cardi B mamma per la quarta volta, per festeggiare fa rivestire d’oro il cordone ombelicale - Per festeggiare ha deciso di far rivestire d'oro il suo cordone ombelicale, come aveva già fatto per un'altra ... Come scrive fanpage.it
Cardi B fa placcare d'oro il cordone ombelicale dopo il parto. È polemica - La rapper americana ha scelto di celebrare la nascita del quarto figlio realizzando un gioiello con il suo cordone ombelicale ... Secondo today.it