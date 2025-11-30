Cardi B mamma per la quarta volta per festeggiare fa rivestire d'oro il cordone ombelicale

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cardi B è diventata mamma per la quarta volta. Per festeggiare ha deciso di far rivestire d'oro il suo cordone ombelicale, come aveva già fatto per un'altra gravidanza. Una pratica che ha suscitato non pochi commenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

cardi b mamma quartaCardi B mamma per la quarta volta, per festeggiare fa rivestire d’oro il cordone ombelicale - Per festeggiare ha deciso di far rivestire d'oro il suo cordone ombelicale, come aveva già fatto per un'altra ... Come scrive fanpage.it

Cardi B è mamma per la quarta volta: è nato il figlio con Stefon Diggs - Cardi B accoglie il suo quarto figlio e apre un nuovo capitolo tra musica, amore e gossip. Lo riporta rumors.it

cardi b mamma quartaUn pendente a cuore placcato in oro per celebrare il legame tra madre e neonato: il gesto simbolico di Cardi… - Un pendente a cuore placcato in oro per celebrare il legame tra madre e neonato: il gesto simbolico di Cardi B che diventa trend Il gesto simbolico di ... Segnala ciakgeneration.it

Cerca Video su questo argomento: Cardi B Mamma Quarta