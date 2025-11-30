Caravaggio scontro tra due auto e un furgone | 4 persone coinvolte e Provinciale chiusa al traffico

Caravaggio. È di quattro feriti lievi l’incidente avvenuto nella mattinata di domenica 30 novembre lungo via Francesca, già Strada Provinciale 129, nel tratto compreso tra Vidalengo e Pagazzano. Tre i mezzi coinvolti: due auto (una delle quali è finita nel campo adiacente) e un furgone. I feriti, due uomini e due donne di età compresa tra i 25 e i 55 anni, sono stati trasportati in ospedale per i controlli del caso. L’intervento è stato classificato in codice “verde” e, pertanto, le condizioni degli occupanti dei mezzi non destano preoccupazione. Sul posto gli agenti della polizia locale della Bassa Bergamasca Occidentale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Treviglio che, oltre a mettere in sicurezza i veicoli incidentati, hanno provveduto a gestire la viabilità lungo il tratto di strada. 🔗 Leggi su Bergamonews.it