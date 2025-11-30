Carambola in Tangenziale auto fuori strada e circolazione sospesa

Ieri sera, alle ore 21.30, si è verificato un incidente lungo la Tangenziale Nord Pirandello che ha coinvolto tre auto. E' accaduto nella tra le uscite 10 e 10 bis, in direzione Milano, proprio sotto il cavalcavia della Canaletto.Una delle auto si è intraversata sulla corsia di sorpasso, mentre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Altre letture consigliate

Carambola fra auto, questa mattina, in via Trieste. - facebook.com Vai su Facebook

Tangenziale sud, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: morta 27enne bresciana - Brescia, 21 settembre 2025 – A distanza di poche ore dal drammatico incidente di Brivio, in cui hanno perso la vita due amiche di 21 anni, un’altra tragedia di è registrata sulle strade della ... Da ilgiorno.it

Carambola tra auto a causa della pioggia nel Bresciano: morto Gianni Prevedello, feriti due giovani - Un 70enne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 1 settembre, lungo la Statale 42 in Valle Camonica. Riporta fanpage.it

Incidente in tangenziale a Bologna: va a sbattere contro la cuspide dell’uscita e muore - I primi soccorritori sono riusciti anche a parlare con il 54enne una volta es ... Scrive msn.com