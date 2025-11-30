*Riceviamo la risposta della ragazza di Azione Studentesca Milano additata come “fascista” dal collettivo del Molinari, il liceo di Sergio Ramelli, alla lettera aperta che la scorsa domenica le ha indirizzato, dalle colonne del Secolo, la storica militante milanese e nostra collaboratrice, Elia “Eci” Cevoli, che negli anni ’80 fu studentessa e rappresentante d’istituto al Natta e Besta. Si tratta della stessa scuola oggi frequentata da questa ragazza che, nell’esigenza di tutelarne l’idendità, abbiamo scelto di chiamare Anna Sullivan, meglio nota come “Anna dei miracoli”, pensando a una donna che con le armi della caparbietà e dell’istruzione combatté contro la cecità e la sordità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Cara Eci, è vero la politica fatta con odio non è politica: i collettivi continuano a non capirlo