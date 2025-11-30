Cara Eci è vero la politica fatta con odio non è politica | i collettivi continuano a non capirlo

Secoloditalia.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

*Riceviamo la risposta della ragazza di Azione Studentesca Milano additata come “fascista” dal collettivo del Molinari, il liceo di Sergio Ramelli, alla lettera aperta che la scorsa domenica le ha indirizzato, dalle colonne del Secolo, la storica militante milanese e nostra collaboratrice, Elia “Eci” Cevoli, che  negli anni ’80 fu studentessa e rappresentante d’istituto al Natta e Besta. Si tratta della stessa scuola oggi frequentata da questa ragazza che, nell’esigenza di tutelarne l’idendità, abbiamo scelto di chiamare Anna Sullivan, meglio nota come “Anna dei miracoli”, pensando a una donna che con le armi della caparbietà e dell’istruzione combatté contro la cecità e la sordità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

cara eci 232 vero la politica fatta con odio non 232 politica i collettivi continuano a non capirlo

© Secoloditalia.it - Cara Eci, è vero la politica fatta con odio non è politica: i collettivi continuano a non capirlo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Cara Schlein, qui serve un congresso vero” - Cara Elly Schlein, nei prossimi giorni sarai a Napoli per riunire lo schieramento di centrosinistra. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cara Eci 232 Vero