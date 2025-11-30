Capuano sulla vittoria dell’Inter contro il Pisa | Il finale è stato più rassicurante del prevedibile

Inter News 24 Capuano, noto giornalista di Panorama riflette sulla vittoria dei nerazzurri dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid. Dopo le due sconfitte consecutive contro il Milan e l’ Atletico Madrid, l’Inter è tornata alla vittoria, battendo il Pisa grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. Dalle colonne di Panorama, Giovanni Capuano ha analizzato la performance della squadra di Chivu, sottolineando come, a differenza delle ultime gare, l’Inter abbia vinto una partita «sporca», in un contesto che ha visto la squadra di Chivu rischiare di più rispetto agli avversari e giocare sotto ritmo. 🔗 Leggi su Internews24.com

