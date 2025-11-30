Capri il Comune revoca la licenza allo storico ristorante dei vip

Il Comune di Capri ha revocato la licenza commerciale al ristorante “Da Paolino”, storico locale di via Palazzo a Mare noto per la clientela internazionale. Il provvedimento arriva dopo i sopralluoghi di Comune e guardia di finanza che, tra il 7 e l’8 agosto, hanno rilevato 19 irregolarità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ristorante «Da Paolino» a Capri, per gli abusi edilizi il Comune ritira la licenza commerciale - Nell’agosto scorso rilevate 19 irregolarità edilizie, il titolare: sistemeremo tutto ... Lo riporta msn.com

