Capello | Maignan più Leao il Milan ha la formula scudetto Juve col fattore Yildiz

"Un appunto alla squadra di Allegri: tende a soffrire troppo, soprattutto in casa deve comandare di più il gioco". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capello: "Maignan più Leao, il Milan ha la formula scudetto. Juve col fattore Yildiz"

#Milan, le parole d’amore di #Modric e l’auspicio di #Capello. #Mercato: #Maignan tra più fuochi - facebook.com Vai su Facebook

Modric-Rabiot, mentalità vincente per lo Scudetto. Con il francese la squadra gira diversamente. Rinnovo Maignan: contratto in scadenza, il Milan mette sul piatto 5 milioni. Capello sul nuovo Milan: “Prima era una squadra sparpagliata, ora noto or Vai su X

Capello: "Inter superiore al Milan. Leao? Dipende da come si sveglia, è testa o croce" - Fabio Capello, ospite di Sky Sport 24, ha detto la sua in vista del derby di Milano in programma domenica sera. Si legge su tuttomercatoweb.com

Milan, il consiglio di Capello: "Niente rivoluzioni, bastano 2-3 innesti di qualità. Da Maignan a Leao, chi deve restare" - Fabio Capello, nelle vesti di opinionista de La Gazzetta dello Sport, ha preso carta e penna in mano per provare a delineare le strategie del Milan che verrà, dopo aver assistito contro l'Inter in ... Secondo calciomercato.com

Capello deciso: "Leao non ha più scuse con Allegri. Spero in Kean capocannoniere" - La Juve ha un vantaggio: Tudor conosce già l'ambiente e nei mesi passati ha potuto valutare il gruppo e capire i punti di forza ... Scrive tuttomercatoweb.com