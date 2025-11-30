L’esperto arbitrale di ‘DAZN’ concorda con la scelta di Collu di non concedere rigore ai biancocelesti, verdetto netto Il finale di Milan-Lazio farà discutere a lungo. Quanto accaduto nei minuti di recupero, con chiamata del Var, espulsione di Allegri, rissa, parapiglia e annessi e connessi vari ha incendiato l’atmosfera. Alla fine, Collu non concede il rigore per il tocco di braccio di Pavlovic. E l’esperto arbitrale di ‘DAZN’, Luca Marelli, concorda con la decisione bocciando il Var. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nel post partita sull’emittente streaming, Marelli si è espresso in questo modo su tutta la questione: “Collu ha preso la decisione giusta ma per la via sbagliata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Caos VAR in Milan-Lazio, Marelli: “Ecco perché non doveva intervenire”