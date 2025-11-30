Caos VAR in Milan-Lazio Marelli | Ecco perché non doveva intervenire
L’esperto arbitrale di ‘DAZN’ concorda con la scelta di Collu di non concedere rigore ai biancocelesti, verdetto netto Il finale di Milan-Lazio farà discutere a lungo. Quanto accaduto nei minuti di recupero, con chiamata del Var, espulsione di Allegri, rissa, parapiglia e annessi e connessi vari ha incendiato l’atmosfera. Alla fine, Collu non concede il rigore per il tocco di braccio di Pavlovic. E l’esperto arbitrale di ‘DAZN’, Luca Marelli, concorda con la decisione bocciando il Var. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Nel post partita sull’emittente streaming, Marelli si è espresso in questo modo su tutta la questione: “Collu ha preso la decisione giusta ma per la via sbagliata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
News recenti che potrebbero piacerti
Negli ultimi anni Milano ha vissuto Capodanni segnati da violenze e caos, mentre l’amministrazione ha scelto di non organizzare nulla, rinunciando a concerti ed eventi nella speranza che piazza Duomo rimanesse vuota. La realtà è stata l’opposto: nel 2023 a - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Lazio, caos totale nel recupero: Allegri espulso, Collu smentisce il Var - Il Milan si impone sui biancocelesti grazie alla rete di Leao, ma alla fine della gara succede di tutto: il tecnico cacciato fuori, il motivo ... Secondo calciomercato.it
Milan Lazio 1 - 0. Decide Leao, caos nel finale: Allegri espulso - E dire che la partita, nel primo tempo, era stato poco interessante, con pochissimi tiri in porta; salvo poi aprirsi nella ripresa, quando le squadre si sono allungate, fino al bel gol di Leao, che ... Da rainews.it
Caos nel finale di Milan-Lazio, Condò: "Collu un genio. Fatta giustizia salvando la faccia al VAR" - Lazio, con un rigore reclamato dai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic ma non assegnato dall'arbitro. Da tuttomercatoweb.com