Caos sull'aereo del Bari scontri tra tifosi e calciatori | volo ritardato interviene la polizia

Tensione sull'aereo del ritorno per il Bari dopo il 5-0 contro l'Empoli: insulti, scontri tra tifosi e giocatori e intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Follonica, caos in Consiglio: la minoranza lascia l’aula, è polemica sulle parole di Stella - #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook

Tribiano, mattina di caos sulla Cerca per un tamponamento a catena Tre feriti lievi trasportati al Predabissi, traffico bloccato per quasi un’ora #Tribiano #Tamponamento #Traffico #IncidenteStradale #Provincia39 #CroceBiancaPaullo #ProntoSoccorso Vai su X

Bari, alta tensione tra tifosi e calciatori sull’aereo al rientro da Pisa: rissa sfiorata, intervengono le forze dell’ordine - Clima teso dopo la sconfitta dei biancorossi (alla prima di Vivarini) per 5- Riporta corrieredellosport.it

Scontro in volo tra tifosi e calciatori del Bari: necessario l'intervento della hostess - Nel dopo gara i ds Magalini e Di Cesare avevano chiesto «scusa» alla piazza sportiva per la prestazione indecorosa nello stadio toscano. Riporta lasicilia.it

Bari, insulti e caos in aereo dopo il 5-0 con l’Empoli, rissa sfiorata: necessaria la Digos - Sul volo di rientro verso Bari, alcuni tifosi hanno insultato i giocatori dopo il 5- Lo riporta msn.com