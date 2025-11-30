Caos Milan-Lazio | Allegri espulso silenzio stampa biancoceleste – Le news del 29 novembre
Manca sempre meno al fischio d’inizio delle gare di Milan e Juventus, ma non solo: tutti gli aggiornamenti di giornata Dopo il 2-0 con il quale il Como ha liquidato in maniera piuttosto agevole la pratica Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo. Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso, fari puntati soprattutto allo Stadium dove la Juventus – reduce dal successo in terra norvegese con il Bodo – se la vedrà con il Cagliari. DIRETTA Scelte obbligate per Allegri. Le ultime sul rientro di Bremer – Le news del 29 novembre (Ansa Foto) – Calciomercato.it È atteso dalla prova del nove anche il Milan di Massimiliano Allegri che vuole lanciare un altro messaggio importante: a San Siro Leao e compagni ospiteranno la Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
Negli ultimi anni Milano ha vissuto Capodanni segnati da violenze e caos, mentre l’amministrazione ha scelto di non organizzare nulla, rinunciando a concerti ed eventi nella speranza che piazza Duomo rimanesse vuota. La realtà è stata l’opposto: nel 2023 a - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Lazio, il tocco di mano di Pavlovic, il Var e il rigore non assegnato: caos nel finale, Allegri espulso. La ricostruzione, cosa è successo - Lazio, match del sabato sera di San Siro vinto dai rossoneri grazie a un gol di Leao. Secondo msn.com
Caos nel finale di Milan-Lazio: espulso Allegri per proteste per un rigore poi non assegnato - Lazio con l'arbitro Giuseppe Collu richiamato dal VAR per un presunto fallo di mano di Pavlovic al 95'. Scrive tuttomercatoweb.com
Milan-Lazio, caos totale nel recupero: Allegri espulso, Collu smentisce il Var - Il Milan si impone sui biancocelesti grazie alla rete di Leao, ma alla fine della gara succede di tutto: il tecnico cacciato fuori, il motivo ... Come scrive calciomercato.it