Caos a San Siro | il Milan batte la Lazio ma il finale esplode al VAR
Il successo del Milan sulla Lazio per 1-0 non racconta neppure lontanamente la tempesta che ha avvolto San Siro negli ultimi minuti di gioco. Il Diavolo si prende i tre punti grazie al colpo di Leao, ma il finale della sfida diventa un concentrato di polemiche, nervosismo e decisioni arbitrali destinate a far discutere. A infiammare la serata è un episodio che trascina dentro tutti: arbitro, VAR, panchine, giocatori e pubblico. L’episodio che accende l’incendio. Il momento che cambia il clima di San Siro arriva a ridosso del recupero. Una conclusione di Romagnoli viene respinta in area, e dalle immagini si nota chiaramente un tocco di mano di Pavlovic. 🔗 Leggi su Milanzone.it
