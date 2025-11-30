Cantanti Sanremo 2026 | ecco tutti quelli che provengono da Amici di Maria De Filippi

Quali cantanti di Sanremo 2026 provengono da Amici di Maria De Filippi? Chi è riuscito ad entrare nella rosa composta da Carlo Conti per il prossimo Festival della canzone Italiana? Ecco l’elenco degli ex allievi che hanno presentato un brano e che a febbraio avranno l’onore di salire sul prestigioso palco dell’Ariston. Oltre agli ex allievi del talent dell’ammiraglia Mediaset in gara tra i Big vi sono anche altri artisti in gara tra i Giovani che si stanno contendendo una possibilità importante di entrare in gara. Tra gli altri artisti in gara, infine, vi sono però anche personaggi legati a Maria De Filippi e al suo programma in quanto sono stati giudici o coach nelle varie edizioni di Amici. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

