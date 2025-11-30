Canottaggio Indoor a Terni | tris tricolore con record per il campione mondiale Andrea Panizza
Terni, 30 novembre 2025 – I Campionati Italiani di Indoor Rowing, andati in scena nel week end a Terni, si chiudono nel segno del campione mondiale 2025 e vicecampione olimpico 2024 Andrea Panizza. Tris di successi sulla distanza dei 500 (nuovo record italiano 1.11.8), 1000 e 2000 metri, con la soddisfazione di aver firmato anche l’Open Explosive Power, gara extra programma sui 200 metri. “Sono molto felice per questo fine settimana di successi che arriva a conclusione di un anno estremamente positivo – ha dichiarato l’azzurro delle Fiamme Gialle – Queste vittorie indoor arrivano alla vigilia del mio primo raduno preparatorio a Piediluco e rappresentano un bel segnale di continuità in vista di un’intensa stagione 2026”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
