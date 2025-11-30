Canoista morì a 14 anni nell' Entella i giudici | Asl non responsabili
Il tribunale: “I due enti non hanno partecipato agli accertamenti tecnici disposti in fase di indagine”. Medici in aula il 13 gennaio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
