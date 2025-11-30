Canile del Casentino al minimo storico Un anno da record per le adozioni

di Gaia Papi "Ti racconto di me". Dei sogni che hai, delle corse che solo tu sai fare, dei biscottini che ami sgranocchiare, di quelle carezze che hai imparato a desiderare, di quella vita che anche tu meriti di avere. E’ il nome del nuovo calendario del canile intercomunale del. Un viaggio attraverso le vite dei suoi ospiti. "Sapete, questo nuovo calendario ha un significato davvero importante, perché ci mette di fronte a due grandi verità" raccontano le volontarie. "La prima è di una bellezza straordinaria, parla di 18 adozioni avvenute nell’ultimo anno. Avete capito bene, 18. Sono tantissime, sono fantastiche, sono cura e speranza. 🔗 Leggi su Lanazione.it